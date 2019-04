Secretarul general al Guvernului Toni Grebla, sustine ca presedintele Klaus Iohannis incalca recomandarile Comisiei de la Venetia, dar si a recenta decizie a CCR.



"Prin decret a fost convocat pe 26 mai referendumul cu incalcarea recomandarilor Comisiei de la Venetia, dar si a recentei decizii a CCR, care a recomandat ca cele doua categorii de actiuni, alegerile europarlamentare si referendumul, sa nu se suprapuna, pentru ca o sa creeze confuzie in dezbaterea care ar trebui sa aiba loc pentru fiecare actiune in parte.

O a doua remarca as face-o vizavi de inutilitatea acestui referendum, care prin intrebarile puse tinde la modificarea Constitutiei, astfel incat, daca ar fi sa mergem pana la capat, ar trebui sa se organizeze un referendum acum cu aceste intrebari, sa se modificat Constitutia in Parlament si sa fie supusa din nou referendumului, pentru ca ea sa intre in vigoare, nu modificarea, ci revizuirea Constitutiei.

O a treia remarca pe care as face-o este vizavi de intrebarile concrete. Aceeasi Comisie de la Venetia a recomandat ca in cazul in care intrebarile nu sunt suficient de clare sau creeaza confuzie, o instanta independenta ar trebui sa se pronunte asupra acestora. (...) Eu nu stiu cu cine s-a consultat, dar sunt convins ca referendumul a avut numai ratiuni electorale. Sa asteptam 26 mai, sa vedem cat de mult ii profita", a spus Toni Grebla, intr-o interventie telefonica la Antena3, citat de Stiripesurse.ro.