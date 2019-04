Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, recomanda oamenilor sa participe la referendum si sa voteze "da" la ambele intrebari.



"Raspunsul nostru este da, suntem de acord cu aceste doua intrebari, si recomandarea noastra va fi sa participe oamenii la vot la referendum si sa raspunda cu » da « . Fac o singura mentiune, im momentul in care se va amenda Constitutia, deoarece este nevoie de o amendare a Constitutiei, noi vom milita si vom cere scoaterea de tot a ordonantelor de urgenta, astfel incat sa ramana doar pentru caz de razboi sau calamitati sau catastrofe, in rest acest transfer de legiferare de la Parlament catre Guvern sa nu mai fie posibil, doar in vacante parlamentare, cu abilitarea Guvernului pentru ordonante simple. Deci OUG deloc.

Sunt convins ca marea majoritate, daca nu toti vor vota cu »da« la ambele intrebari, deci rezultatul este previzibil. Nu cred ca vor fi surprize", a declarat liderul UDMR, potrivit Mediafax.

Madalina Dobrovolschi a anuntat intrebarile la referendumul pe justitie.