Liderul PLUS, Dacian Ciolos, indeamna romanii sa mearga la referendumul pe justitie din 26 mai.



"Lupta anticoruptie nu trebuie oprita. Acest Parlament trebuie sa primeasca un mesaj clar din partea cetatenilor ca ceea ce fac de doi ani nu ii reprezinta si nu face bine tarii.

Am cerut si asteptat acest referendum de doi ani. E bine ca presedintele a luat aceasta decizie. Intrebarile pe care referendumul le adreseaza romanilor trebuie sa le dea ocazia de a se exprima pe ansamblul masurilor antijustitie luate de PSD-ALDE, inclusiv in ceea ce priveste modificarile aduse Codurilor, ieri, in Parlament.

Haideti la vot! Haideti la referendum! Haideti sa aratam ce pot cetatenii romani si cum suntem cu adevarat", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, prin intermediul purtatorului de cuvant, cele doua intrebari pentru referendumul pe justitie din 26 mai.