Presedintele PSD - Organizatia SUA, Ilan Laufer, arata intr-o postare pe Facebook cum "campania de denigrare care se poarta impotriva noastra si impotriva PSD-ului atinge noi cote de violenta", sustinand ca nu vor ceda la intimidarea prin violenta.



"Nu cedam la intimidare prin violenta.

Dragi membri si simpatizanti PSD, dragi prieteni, dragi romani.

Campania de denigrare care se poarta impotriva noastra si impotriva PSD-ului atinge noi cote de violenta.

Saptamana trecuta am fost alaturi de comunitatea de romani din Portland Oregon, unde am avut parte de o primire foarte frumoasa, pentru care le multumesc. M-am intalnit cu romanii din zona printre ei si simpatizanti PSD, pentru a fi cat mai aproape de acestia, pentru a discuta proiecte si programe pentru comunitatea locala.

Dupa intalnire din Portland am facut o poza de grup, am mentionat ca voi adauga sigla PSD Diaspora si cele doua steaguri si ca o voi posta pe Facebook. Imi pare sincer rau ca pe plan local a aparut o confuzie, parerea mea ramanand ca a fost provocata in mod intentionat impotriva PSD-ului.

Foarte grav este ca in ultimele zile simpatizantii nostri din SUA sunt injurati si amenintati in repetate randuri, atat ei cat si familile lor din cauza ca sunt alaturi de PSD. Se foloseste intimidarea prin violenta.

ESTE FOARTE GRAV! De cand am devenit Presedinte PSD SUA sunt injurat, atacat religios si chiar amenintat cum nu se poate mai rau.

Exista o masinarie foarte bine pusa la punct, care ne ataca in mod individual, scopul fiind sa ne intimideze din toate pdv, atat pe noi cei care suntem in fata si familiile noaste, cat si pe toti cei care sustin PSD-ul atat in mediul online cat si in realitate!

Am informat conducerea PSD Diaspora asupra acestor evenimente menite sa intimideze oamenii si simpatizantii PSD atat din tara cat si din strainatate.

Nu cedam nici presiunilor si amenintarilor nici intimidarilor, luptam pana la capat pentru Romania si pentru milioanele de romani care ne sustin si care au incredere in noi", a scris Ilan Laufer pe Facebook.