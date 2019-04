Monica Macovei sustine modificarile Codului penal s-au facut pentru ca Liviu Dragnea si alti politicieni cu probleme penale sa scape nepedepsiti.



"Un nou razboi impotriva justitiei, tarii si pentru protejarea infractorilor, pornit de PSD&ALDE si UDMR.

Devine obligatoriu ca modificarile la Codurile penale sa fie atacate la Curtea Constitutionala, iar presedintele sa nu le promulge. Nu poti face legi doar pentru ca Dragnea si alti politicieni infractori sa scape nepedepsiti!

PSD&ALDE si UDMR au redus termenele de prescriptie, au modificat abuzul in serviciu, au eliminat infractiunea de neglijenta in serviciu si au dezincriminat partial prevederile privind infractiunile de dare de mita si cumparare de influenta, au redus la jumatate pedepsele pentru furt din banii publici daca se pun banii la loc. Mai mult, procurorii nu mai pot ridica la perchezitii probe care dovedesc alte infractiuni in afara de cea pentru care a fost autorizata perchezitia, asa incat, daca gasesc dovezi pentru alte infractiuni, nu le pot folosi, inregistrarea de catre un martor a unei conversatii purtate de un inculpat cu o alta persoana intr-un loc privat nu mai este proba, iar denunturile pot fi facute in maximum un an de la comiterea faptei pentru ca o persoana sa poata beneficia de reducerea pedepselor, asa incat vor fi denuntate si cercetate tot mai putine infractiuni grave.

Modificarile sunt lovituri pentru lupta cu coruptia si sunt facute pentru salvarea infractorilor

Dispret total fata de Comisia de la Venetia aflata acum in Romania pentru a analiza situatia din justitie: cei 180 de aparatori ai coruptilor din Parlament, care au votat modificarile la Codurile penale, si-au vazut linistiti de protejarea lor. Comisia de la Venetia a recomandat de cateva ori ca articolele care dezincrimineaza infractiuni de coruptie sa fie reconsiderate pentru a nu slabi lupta impotriva coruptiei.

"Ce sa ne spuna Comisia de la Venetia?", se intreba sfidator Iordache, sigur pe voturile pentru apararea infractorilor. Ceea ce Comisia de la Venetia si Comisia Europeana ne-au spus raspicat este ca ne abatem de la democratie, ca legea nu mai este pentru toti, iar politicienii infractori se pun deasupra legii", a scris Monica Macovei pe Facebook.