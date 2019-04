Andrei Caramitru nu mai este consilierul presedintelui USR, Dan Barna. Anuntul a fost facut pe un forum intern al formatiunii.



"Am aflat si eu din presa de opiniile sale, prea des. Am decis amandoi ca e mai bine sa incetam relatia presedinte-consilier. Andrei Caramitru ramane un membru si o resursa in USR, cu propria cale.

Andrei are drumul sau si este un om valoros care a venit spre USR pentru ca USR este alternativa care va schimba Romania. Andrei nu are nevoie de o titulatura de consilier pentru a conta. Odata terminata partea economica din program, Andrei ramane un comunicator pe propriile picioare.

Ii multumesc lui Andrei Caramitru pentru munca depusa si definitivarea si comunicarea unui program de guvernare consistent. Este o premiera necesara pentru Romania: programul de guvernare se face prin dialog, nu intr-o debara, cum fac celelalte partide.

Am apreciat competenta in economie a lui Andrei inca de la prima noastra intalnire si trebuie sa recunosc ca are un potential politic real. Cred ca acum e un om politic pe propriile picioare si poate aduce contributii valoroase", a scris Dan Barna, potrivit Digi24.

Mesajul lui Andrei Caramitru

Ulterior publicarii informatiei privind incetarea relatiei presedinte USR-consilier, Andrei Caramitru a reactionat pe Facebook precizand ca decizia a fost luata "de ceva timp".

"Haide sa clarificam un pic. Mai jos este mesajul meu intern catre USR. Nu mai era cazul sa fiu consilier pe economie pentru ca mi-am terminat mandatul acolo (programul este gata), si postura de consilier (oricum onorific cumva - ca nu exista vreun contract sau altceva) nu era coerenta cu comunicarea publica asumata personal pe care o fac si directia prin care doresc sa ajut partidul. Asta am discutat cu Dan si am fost amandoi de acord deja de ceva timp. Dar - o sa ma vedeti de acum mai mult nu mai putin ! Asa ca - chill - si va rog sa interpretati corect informatia dragii mei din presa", a scris Caramitru pe Facebook.