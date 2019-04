Kelemen Hunor sustine ca UDMR si-a dat votul pentru ca trebuia aplicate deciziile CCR si nu s-a modificat nici macar "o virgula" la acestea.



"Curtea Constitutionala a anulat o gramada de prevederi din Codul penal si Codul de procedura penala. In comisie nu s-a adaugat nimic la deciziile Curtii Constitutionale, nu s-a adaugat nicio virgula. Noi am spus ca deciziile Curtii Constitutionale, intr-o tara democratica, indiferent ca ne plac sau nu ne plac aceste decizii, trebuie sa fie respectate. Este responsabilitatea Guvernului, pe de o parte, si responsabilitatea Parlamentului, pe de alta parte, sa puna de acord legile cu deciziile Curtii Constitutionale.

Sigur, nu e foarte placut, nu este foarte simplu sa faci astfel de amendamente si noi am spus ca in cazul in care nu se schimba nicio virgula fata de deciziile Curtii Constitutionale, atunci noi nu avem o problema in acest moment cu aceste coduri, cu toate ca noi Codul penal nu l-am votat initial, fiindca aveam o problema cu acel articol despre care am mai spus, care a si cazut la Curtea Constitutionala", a declarat Kelemen Hunor.

Intrebat daca va fi afectata imaginea Romaniei ca urmare a adoptarii Codurilor penale in momentul in care in tara noastra este prezenta Comisia de la Venetia, liderul UDMR a declarat ca aceasta comisie doar face recomandari.

"Comisia are un rol consultativ, face recomandari. Asa cum a facut o recomandare legat de referendum si a recomandat sa nu se tina referendumul odata cu alegerile, a fost si este recomandarea Venetiei din 2009 dupa referendumul organizat de fostul presedinte Basescu. Romania nu a tinut cont de aceasta recomandare. Poti sa tii cont, poti sa nu tii cont, dar in principiu ar trebui sa acceptam cu totii. Ori de fiecare data tinem cont de recomandarile Comisiei de la Venetia, si eu personal as opta pentru asa ceva, ori niciodata nu tinem cont de recomandari.

Nu se poate, o data tii cont de recomandari, cand iti convine, cand nu-si convine spui doar ca e o recomandare. Din punctul meu de vedere, ar trebui sa tinem cont de aceste recomandari cel putin pana cand reusim sa ne asezam la masa si sa clarificam cateva principii importante, inclusiv principii institutionale in aceasta tara. Asta este parerea mea, dar imaginea Romaniei nu va fi afectata mai mult decat a fost afectata in ultima perioada de tot ce s-a intamplat in tara. Punctul lor de vedere este unul pertinent si important, eu as tine cont de aceste recomandari, dar de fiecare data trebuie sa subliniem ca este vorba doar de o recomandare", a mai spus Hunor.