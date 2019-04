Liderul Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca va ataca la Curtea Constitutionala modificarile Codurilor care au fost aprobate in plenul Camerei Deputatilor.



"PNL va ataca la Curtea Constitutionala modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Deja PSD-ALDE au mai avut o tentativa de a modifica Codul Penal si Codul de Procedura Penala, tentativa care a esuat tot din cauza ca PNL a atacat la Curtea Constitutionala atat modificarile la Codul penal, cat si la Codul de Procedura Penala. Readuc aminte ca 64 din 96 de modificari la Codul de Procedura penala au fost declarate neconstitutionale in tentativa anterioara si, de asemenea, cred ca 32 din 46 de modificari ale Codului Penal au fost, de asemenea, declarate neconstitutionale, care urmare a sesizarilor depuse de presedintele Iohannis si de PNL", a spus Ludovic Orban.

Votul dat in plenul Camerei Deputatilor aduce "modificari cu dedicatie", fapt care transforma miercurea din Saptamana Patimilor in "Miercurea Neagra", scrie Agerpres.

"Niste nenorociti, fara frica lui Dumnezeu, au fortat modificari la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala, care sunt modificari cu dedicatie, facute cu scopul de a-l scapa de inchisoare pe Tariceanu si pe Dragnea. Si probabil si pe alti ciraci de-ai lor. Este Miercurea Neagra, practic. Dupa Martea Neagra, iata ca PSD-ALDE breveteaza si Miercurea Neagra. Este deja depasita orice linie rosie si ganditi-va ca acest lucru se petrece exact in ziua in care reprezentantii Comisiei de la Venetia, comisie care a fost sesizata de PNL prin intermediul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, a venit in misiunea de evaluare a modificarilor la Legilor Justitiei si la Coduri", a declarat Ludovic Orban.

Totodata, el i-a indemnat pe cetateni sa se prezinte la referendumul din luna mai.

"Fiecare roman are un motiv in plus pentru a se prezenta la vot la referendumul declansat de presedintele Romaniei. Un vot in favoarea acestui referendum care sa interzica amnistia si gratierea si, de asemenea, care sa interzica modificarea din domeniul justitiei prin ordonante de urgenta, este un vot care poate sa anuleze orice tentativa ulterioara de a-i scapa de puscarie pe hotii care jefuit Romania", a mai spus Ludovic Orban.