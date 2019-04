Presedintele Klaus Iohannis a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, delegatia Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia), care se afla in aceasta perioada in Romania pentru a discuta evolutiile legislative din domeniul justitiei generate de adoptarea, de catre Guvernul Romaniei, a celor cinci ordonante de urgenta incepand cu luna septembrie 2018.



In cadrul discutiilor, Klaus Iohannis si-a exprimat nemultumirea fata de modul defectuos in care PSD legifereaza, cel mai recent exemplu fiind adoptarea modificarilor la Codurile Penale. Acest mod de legiferare are un caracter extrem de nociv si creeaza, deliberat, instabilitate in interiorul sistemului de justitie, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.

Iohannis a evidentiat ca, desi Curtea Constitutionala a Romaniei a identificat nenumarate nereguli in cele doua proiecte de modificare a Codurilor Penale, Parlamentul nu si-a invatat lectia si le-a rediscutat in aceeasi maniera foarte rapida, superficiala si netransparenta. Majoritatea PSD a ignorat din nou, cu buna stiinta, opozitia parlamentara, institutiile, asociatiile de magistrati si chiar opinia Comisiei de la Venetia referitoare la aceste modificari.

Despre ordonantele de urgenta:

Referitor la tema ordonantelor de urgenta, a fost evidentiata folosirea in exces a acestui instrument legislativ in domenii foarte sensibile, unde este necesara o dezbatere serioasa, aprofundata si deplin transparenta. In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca Romania se afla acum in situatia in care Guvernul legifereaza si Parlamentul doar ia act.

Presedintele Romaniei a aratat ca ordonantele de urgenta au fost prevazute de Constitutie ca instrumente puse la dispozitia Guvernului pentru a-i da posibilitatea sa intervina doar in situatii extraordinare si cu adevarat urgente in legiferare. In timp, insa, guvernele care s-au succedat au folosit ordonantele excesiv, fapt care a devenit o problema serioasa.

Despre domeniul justitiei:

In ceea ce priveste domeniul justitiei, ordonantele de urgenta adoptate dupa modificarea legilor justitiei au generat instabilitate in sistemul judiciar, iar masurile din continutul acestora nu numai ca nu raspund recomandarilor Comisiei de la Venetia din octombrie 2018, dar au creat noi vulnerabilitati la adresa independentei sistemului judiciar.

Presedintele Klaus Iohannis a mentionat ca adoptarea de masuri cu un impact direct asupra sistemului judiciar, fara consultari publice si fara a tine cont de opinia sistemului judiciar, vulnerabilizeaza insasi functionarea acestui domeniu vital pentru democratia romaneasca.

Presedintele Romaniei a subliniat ca, avand in vedere toate aceste argumente, a decis declansarea referendumului din 26 mai. Independenta justitiei este o tema care preocupa intens cetatenii romani, iar opinia acestora trebuie sa se faca auzita prin vot.