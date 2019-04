Uniunea Salvati Romania va sesiza Curtea Constitutionala pe proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala, ca urmare a votului dat miercuri, in Camera Deputatilor, de majoritatea nociva PSD-ALDE-UDMR-minoritati.



Statul de drept si democratia au fost, din nou, batjocorite in Parlamentul Romaniei de coalitia PSD-ALDE, sustinuta de UDMR si minoritatile nationale. Infractorii ajunsi in functii publice, in frunte cu Liviu Dragnea, au abuzat iar de pozitia obtinuta prin votul romanilor cinstiti pentru a bloca Justitia si a scapa de raspundere penala pentru faptele comise.

Disperat sa-si rezolve problemele penale pana pe 20 mai, cand ar putea sa fie condamnat definitiv la inchisoare, in al doilea din cele trei dosare pe care le are, Liviu Dragnea a ordonat deputatilor PSD sa urgenteze ciopartirea Codurilor penale, in dispret total fata de alegatori si fata de tara, chiar daca votul de astazi risca sa arunce Romania in bezna.

Opozitia va ataca la CCR proiectele de modificare a Codurilor penale

USR, impreuna cu celelalte partide din Opozitie, va uza de toate parghiile parlamentare si va ataca la Curtea Constitutionala proiectele de modificare a Codurilor penale, asa cum a facut-o si in 2018. Demersul de atunci al Opozitiei a facut ca peste 100 de articole neconstitutionale sa nu fie astazi in vigoare, iar Romania sa nu aiba o legislatie penala amputata si peste 100 de articole neconstitutionale in vigoare.

"Astazi, practic, in Parlamentul Romaniei a castigat hotia. Formele adoptate astazi pentru Codul penal si Codul de procedura penala nu contin articolele declarate neconstitutionale de CCR, dar contin celelalte porcarii prin care Romania devine un rai infractional. Prin votul de astazi vedem cat sunt de importante alegerile de pe 26 mai, cat de important este ca cetatenii romani sa iasa pe 26 mai la vot, sa voteze la referendum si pentru Parlamentul European, pentru ca Romania este intr-un pericol mai mare ca niciodata sa iasa din Uniunea Europeana. Suntem convinsi ca vor exista reactii pe plan european fata de adoptarea acestor Coduri impotriva recomandarilor Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene si ale partenerilor traditionali ai Romaniei. Liviu Dragnea nu mai are niciun fel de limita, pentru el nu mai conteaza nimic altceva decat rezolvarea problemelor penale pe care le are si pentru asta este dispus sa sacrifice interesul Romaniei, ceea ce a si facut astazi", a declarat Dan Barna, presedintele USR, potrivit unui comunicat.

"Un nimic atat de simplu dupa vorba dupa port isi rezolva problemele penale in Parlamentul Romaniei. Romania va fi supusa unei proceduri infringement pentru ca ne batem joc de angajamentele pe care ni le-am asumat. Daca aceasta este Romania pe care vor sa o creeze pentru copiii nostri sper sa fie sanctionati la alegerile de pe 26 mai pentru ca nu aceasta este Romania pe care ne-o dorim", a precizat si deputatul USR Stelian Ion.

USR condamna complicitatea UDMR si a minoritatilor nationale, care au facut posibil, prin votul exprimat astazi, sa fie adoptate sute de modificari deosebit de nocive pentru functionarea sistemului de Justitie.