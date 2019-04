Fostul presedinte Traian Basescu, sustine ca in fiecare zi alianta PSD - ALDE ataca justitia sub sloganul "justitie pana la capat", la "adapostul caruia Dragnea si Tariceanu duc un adevarat razboi pentru a pune sub control politic justitia".



"Un razboi cu trei tabere care are ca victime Romania, romanii si justitia.

De mai bine de doi ani, subiectul care domina dezbaterea publica in Romania este justitia.

Alianta PSD – ALDE ataca zilnic justitia sub sloganul 'justitie pana la capat'. Este un slogan la adapostul caruia Dragnea si Tariceanu duc un adevarat razboi pentru a pune sub control politic justitia. Cei doi lideri ai puterii au in vedere si salvarea selectiva a propriei clientele de partid. Extrem de pretioase in aceasta batalie sunt protocoalele SRI cu justitia si exemplele credibile si tot mai multe de erori si abuzuri ale unor procurori si judecatori, aparute in spatiul public.

De cealalta parte, utilizand ca declansator celebra ordonanta 13/2017, partidele de opozitie, conduse de Orban si Barna, plus strada, nu contenesc in a se opune vehement oricarei modificari a legilor justitiei, dar si a codurilor penale. Pentru ei, justitia este perfecta si nimic nu trebuie schimbat, chiar daca sunt zeci de decizii ale CCR care obliga la modificarea unor articole din CP si CPP si doua directive ale UE cu privire la prezumtia de nevinovatie, respectiv confiscarea extinsa, care trebuiau introduse in coduri inca de anul trecut.

La randu-i, justitia, prin diversi procurori, judecatori si asociatii ale magistratilor, avand ca lideri pe Augustin Lazar, dar si membri ai CSM, a intrat si ea pe campul de batalie, uneori din dorinta de a-si acoperi propriile pacate, alteori pentru a-si creste sau pentru a-si prezerva puterea si influenta in relatia cu politicul. Din pacate, de prea putine ori, magistratii s-au implicat constructiv si fara aroganta in a sprijini necesarele corectii vizand legile justitiei sau modificarea codurilor penale.

Si, pentru ca tara nu le ajungea, cele trei tabere au exportat intreg conflictul. Fara scrupule, politicieni si magistrati, bine sustinuti de ong-uri prietene, au dezinformat tot ce putea fi dezinformat: ambasade, Comisie Europeana, grupuri politice din Parlamentul European, Comisia de la Venetia etc., fiecare parte prezentand deformat motivele disputei despre justitie. Si, uite asa, Romania s-a trezit subiect de dezbatere si critici severe in Parlamentul European, la Comisia Europeana sau la Bucuresti prin pozitiile publice ale ambasadelor occidentale.

Daca exista intelepciune si onestitate, cele trei puteri, prin reprezentantii lor, se asezau la discutii, diagnosticau corect erorile, abuzurile, deficientele legislative si responsabilitatile, dupa care luau masurile necesare consolidarii progreselor din justitie in cadrul principiului cooperarii loiale dintre institutiile si puterile statului. N-a fost sa fie asa datorita luptei crancene pentru putere, a obtuzitatii si a calitatii proaste a oamenilor responsabili din politica si din justitie iar rezultatele au fost pe masura .

Ca o dovada ca tara a fost 'bine servita' de cele trei tabere beligerante, concluziile conflictului sunt urmatoarele: 1. Se mentine MCV-ul pentru Romania. 2. Romania nu intra in Spatiul Schengen. 3. Romanii au tot mai putina incredere in justitie.

Iar daca cele trei tabere vor sa obtina 'succes deplin', solutia este sa continue a-si trambita dezinformarile in exterior si la ambasade. Nu mai este mult si vor 'reusi' activarea Articolului 7 din Tratatul de la Lisabona. Asta da succes. Am infrant!", a scris Traian Basescu pe Facebook.