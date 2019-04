Analistul politic Stelian Tanase este de parere ca zilele liderului PSD Liviu Dragnea in fruntea partidului sunt numarate.



"Toata lumea face calcule cu privire la soarta lui Dragnea. Cite zile mai are de trait in fruntea PSD? Se apropie sorocul cu justitia si e la un pas sa intre in puscarie. La asta se zice kaputt in nemteste. Cariera lui se termina – zic optimistii. Daca scapa, si face si un scor bun la europarlamentare (alt hop! ) il vedem candidat PSD la alegerile prezidentiale. Unde va zdrobit de Iohanisi din primul tur. Fireste daca nu se falsifica alegerile. Daca Dragnea face esec la 26 mai, PSD trece la paricid. Dupa atitea tentative de a-l debarca, de data asta complotul anti-Dragna va reusi pentru ca nimeni nu si-l va mai asuma. Cum vin alte alegeri, si va trebui neaparat schimbat trendul, partidul va incerca sa se salveze sacrificindu-l pe Dragnea, facut tap ispasitor pentru esec. Odata cu el va cadea o intreaga mafie si o multime de profitori care au pus botul la robinet.

Un prieten vechi al blogului, Gabriel Savulescu din Koln, imi trimite un pertinent comentariu la o postare de ieri. 'Istoria Romaniei este plina de acte de tradare, de secundanti duplicitari si de partide politice care isi decapiteaza liderul. In 2012 Traian Basescu si PDL aveau sustinerea cancelariilor occidentale. Astazi Basescu este spalat ca nufarul, altii platesc pentru acea perioada. PSD este complet izolat in Europa. Partidul Socialistilor Europeni va exclude PSD imediat la prima sedinta dupa alegerile europarlamentare. Dragnea este nefrecventabil. In consecinta Dragnea intruchipeaza un balast pentru PSD. Atmosfera ostila de la Iasi a fost pe deplin receptata de cercul de putere din jurul lui Dragnea. Inevitabil se apropie sfarsitul. Asemanator unei tragedii antice, pe scena apar tradatorii si calai de conjunctura. Fiecare isi face calcule pentru perioada post-Dragnea. Alegerile europarlamentare vor fi un dezastru pentru PSD. Zilele lui Dragnea ca lider PSD sunt numarate. Singura necunoscuta este cine isi va insusi rolul asasinului'.

Pina la ziua fatala, Dragnea strabate febril tara. Tine mitinguri impopotonate cu discursuri tot mai belicoase, paralele cu realitatea. Pe unde se duce este fi huiduit – in ciuda masurilor luate de acoliti. Nu scapa de vociferari si nici de scandari anti-PSD. Dar nu se lasa. E o fuga inainte, semn de disperare. Simte oare ca funia se apropie de par?", a scris Stelian Tanase pe blog.