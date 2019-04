Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de modificare a Codului penal in forma aprobata de Senat.



Reprezentantii PNL si USR au anuntat ca il vor ataca din nou la Curtea Constitutionala.

S-au inregistrat 180 de voturi "pentru", 81 - "impotriva" si doua abtineri, scrie Agerpres.

S-a decis eliminarea mai multor prevederi din forma initiala a legii, care au fost declarate neconstitutionale de catre CCR, si au ramas in forma initiala articole criticate de Opozitie, pe motiv ca nu au fost atacate sau nu au fost declarate neconstitutionale de Curte.

Unul dintre acestea se refera la reducerea termenelor de prescriptie a pedepselor. Astfel, termenele de prescriptie a raspunderii penale vor fi: de 8 ani fata de 10 ani in legea in vigoare, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani; si de 6 ani in loc de 8 ani cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani.

Un alt text se refera la abrogarea articolului referitor la neglijenta in serviciu.

O alta modificare prevede introducerea unui termen de un an in care se poate face un denunt. "Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii acesteia", se mentioneaza in proiect.

Camera Deputatilor este for decizional.

Turcan: Nicio modificare nu are legatura cu problemele reale ale Romaniei

Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a facut apel catre parlamentari pentru a respinge modificarile la Codurile penale, considerand ca acestea "favorizeaza coruptii in acte publice".

"Nicio modificare nu are legatura cu problemele reale ale Romaniei, nu are legatura cu deciziile CCR, este doar un pretext pentru favorizarea infractorilor. Transmiteti un mesaj usturator Comisiei de la Venetia ca nu va pasa si sunteti singuri in tara si faceti ce doriti. Fac un apel si de suflet, de mama a unui copil de 11 ani, a oamenilor cinstiti, nu va dati votul pentru o lege care favorizeaza coruptii in acte publice, descurajeaza orice om cinstit din tara. Prin aceste modificari spuneti ca legea este auxiliara. PNL nu poate si nu va vota aceste modificari. Daca veti obtineti voturile necesare pentru adoptare, (...) vom contesta la CCR aceasta nenorocita de lege care va arunca Romania la periferia Europei. (...) Sper ca UDMR, minoritati sa nu voteze, sper ca cei din ALDE nu vor vota", a afirmat Turcan.

Stelian Ion: Invoc o incalcare de procedura flagranta

Deputatul Stelian Ion a anuntat ca s-a incalcat procedura si USR va invoca acest lucru in sesizarea Curtii Constitutionale.

"Invoc o incalcare de procedura flagranta, de incalcare a art. 69 al. 2 din Regulament in sensul ca raportul trebuia sa ne fie pus la dispozitie cu 3 zile inainte de vot. Ne-a fost dat cu doar 3 minute inainte de plen. Daca se va ajunge la vot si la adoptare, vom invoca acest motiv intr-un atac la CCR", a spus deputatul USR.

Stelian Ion a sustinut ca prin aceste modificari "atacul PSD, ALDE impotriva oamenilor cinstiti si in favoarea infractorilor a ajuns la paroxism''.

''Puterea actuala induce in eroare, minte cand spune ca aceste modificari sunt cerute de CCR si directivele europene. Nimic mai fals, majoritatea articolelor sunt introduse pentru a favoriza seful de partid si baroni locali. Pe langa acestia vor scapa si multi alti infractori cu infractiuni de violenta. Comisia Europeana ne-a solicitat in cadrul MCV sa nu dam curs acestor modificari. PSD, ALDE iau numai masuri in favoarea infractorilor. Avem o solicitare catre colegii din UDMR cu instruire, care au citit aceste modificari, va rugam sa nu fiti complici si sa nu votati aceste modificari, asa cum ati facut si anul trecut. La fel facem un apel si catre minoritatile nationale.

Modificarile au legatura cu dosarele de coruptie ale sefilor de partid si ale baronilor locali. (...) Modificarile sunt impuse de o putere care abuzeaza de prerogativele sale pentru a-si proteja sefii. E trist ca puneti in pericol interesele romanilor pentru a proteja sefii. (...) Asemenea atacuri nu au fost aduse in niciun regim politic", a fost mesajul lui Stelian Ion.