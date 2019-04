Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti seara, la Romania TV, ca atat el, cat si liderul Liviu Dragnea sunt dispusi sa acorde votul in Parlament pentru restructurarea Guvernului



"Atat eu, cat si partenerul de coalitie, PSD, presedintele partidului, Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam votul in Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face primul-ministru nu stiu, este optiunea domniei sale, dar bazat pe experienta pe care am avut-o, intr-o situatie de acest gen eu nu as fi ezitat nicio secunda sa cer Parlamentului votul pentru formula de remaniere sau de restructurare pe care doresc sa o propun. (...) Nu stiu ce ganduri are dna prim-ministru. Ce face doamna prim-ministru in acest moment, nu sunt la curent", a declarat Calin Popescu Tariceanu, potrivit News.ro.

Tariceanu a spus despre Klaus Iohannis ca este "in afara Constitutiei" pentru ca a refuzat cele trei propuneri de ministri.

"Presedintele este in afara Constitutiei. Daca persoanele nu au vreo interdictie de execitare a drepturilor civice, daca nu au interdictia de a ocupa functii publice, atunci poate presedintele sa refuze propunerile facute de primul-ministru. Altfel, singura persoana care este responsabila pentru indeplinirea programului guvernamental este primul ministru. Presedintele nu are nicio prerogativa in indeplinirea programului guvernamental. Deci in ceea ce priveste legalitatea, presedintele poate sa aiba obiectiuni, dar nu este cazul propunerilor inaintate, dar in ceea ce priveste oportunitatea presedintele nu are nici cel mai mic rol de jucat. Din aceasta paerspectiva, presedintele este in afara Constitutiei", a mai spus liderul ALDE.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca respinge remanierile celor trei ministri, pentru ca cele trei propuneri facute nu sunt persoane potrivite pentru functia de ministru.