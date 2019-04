Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca remanierea guvernamentala propusa de PSD este "un fel de farsa", precizand ca nu o accepta "asa cum a fost propusa".



"In legatura cu propusa remaniere guvernamentala, am analizat intreaga situatie si, dupa parerea mea, aceasta remaniere este un fel de farsa, nu are absolut nimic de a face cu imbunatatirea actului de guvernare, chit ca de asa ceva am avea nevoie, nu are absolut nicio treaba cu agenda romanilor sau cu agenda Romaniei, este cauzata de o rafuiala mai degraba din interiorul PSD. Mi se pare ca aceasta remaniere intreaga este neavenita. Pe de alta parte, avem cele trei demisii si la un moment dat aceste trei persoane vizate vor pleca, insa cele trei propuneri care au fost facute pentru a inlocui ministrii care pleaca sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru functia de ministru si in consecinta nu accept aceasta remaniere asa cum mi-a fost propusa. (...) Persoanele pur si simplu nu sunt pregatite, nu au tinuta necesara pentru a ocupa aceste pozitii", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Seful statului a anuntat ca nu ia act de demisiile celor trei ministri de la Justitie, Fonduri Europene si de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni pana cand nu stie ce persoane vor prelua portofoliile.

El a precizat ca a avut o discutie telefonica cu premierul Viorica Dancila, pe care a rugat-o fie sa vina cu alte propuneri pentru cele trei ministere, fie sa propuna interimari, pana cand PSD va veni cu candidati pe care ii poate accepta, scrie Agerpres.

Premierul se va gandi si va veni cu o solutie

"Nu am discutat despre niciun termen. (...) I-am oferit doamnei premier atunci cand are o propunere sa ma caute si sa ma anunte", a afirmat Iohannis.

Saptamana trecuta, prim-ministrul Viorica Dancila a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor ministri de la Justitie, Fonduri Europene si de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.

Pentru Ministerul Justitiei a fost propus deputatul Eugen Nicolicea; pentru Ministerul Fondurilor Europene - deputata Oana Florea, iar pentru Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni - senatorul Tit-Liviu Brailoiu.

Totodata, premierul a transmis catre Administratia Prezidentiala propunerea de revocare a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si a ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero.