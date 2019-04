"Patriotii" care vor sa ne reprezinte in Europa nu sunt romani?, se intreaba Victor Ponta intr-o postare pe Facebook, in care vorbeste despre finantarea unei firme din Indonezia prin programul Start Up Nation.



"Mandri ca suntem indonezieni?!? Guvernul PSD a finantat prin Programul Start Up Nation o firma din Indonezia??? 'Patriotii' care vor sa ne reprezinte in Europa nu sunt romani? Prostia si hotia cu cheltuiala (din banii de la Buget) se 'tine' Sa va explic : 1. Faptul ca au umplut tot internetul cu reclama la “realizarile” Guvernului folosind poze cumparate , cu oameni care nu sunt romani si cu imagini folosite pentru firme din Indonesia- este doar un semn ca cei care fac cam campania online a PSD ii considera pe toti romanii ca fiind prosti si total neinformati/ oamenii vor respect si adevar - nu poze cumparate cu straini prezentati ca “pesedisti” 2. Toata aceasta campanie infernala (poze false, publicitate sufocanta si sute de tineri postaci care scriu tot felul de mizerii pentru cativa banuti) se plateste din Buget , din taxele si impozitele romanilor , din banii care ar fi trebuit sa mearga la spitale si scoli! Si PSD si PNL fac la fel! 3. Programul START UP NATION a fost o idee excelenta a lui Florin Jianu (Presedintele CIMMR)/ in 2019 , prin incompetenta clasica a actualului Guvern, totul s-a stricat si deformat (in plina criza a fortei de munca ei au punctat nr. de locuri de munca create prin proiect si diferentierea s-a facut la cate locuri de munca se creeaza si s-a ajuns la un concurs artificial de locuri de munca false care se muta de la o firma la alta) 4. avem suficienti oameni adevarati, tineri si de succes in Romania pe care sa ii promovam ca exemple de succes (nu trebuie sa cumparam poze de pe Internet ) / nu este corect sa iei milioane de euro din Buget pentru publicitatea electorala/ avem nevoie de oameni competenti care sa implementeze corect si eficient programe de dezvoltare/ putem sa fim toti #ProRomania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

