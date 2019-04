"Ramane cum am stabilit: o 'duamna' agresiva si minicinoasa, care in loc sa dea explicatii despre acuzatiile aduse din interiorul Ministerului de Interne cu probe certe, cu raport care cuprinde date clare, cu raport pus/retras pentru ca au fost fortati oamenii sa minta, in loc sa explice lucrurile astea, ea continua sa fie o mincinoasa agresiva, ca atata stie. Daca tot da astfel de declaratii pe la microfoane, altele decat cel gasit la ea acasa in priza, poate mai bine ne-ar explica cum e cu domnul Despescu. (...)

Cat despre fina aluzie la doctorate si alte lucruri de genul acesta, 'duamna' fiind un mare om de cultura si stiinta este cea mai indreptatita sa dea verdicte, eu exprimandu-mi convingerea ca am uitat mai mult decat a citit ea.

In concluzie: o mincinoasa dovedita, careia i s-a ordonat de la partid sa iasa public sa se spele. In rest, inchid dialogul cu acest personaj, care in curand va deveni de trista amintire, avand in minte si zicala 'nu intra in dialog cu prostul, ca se dezgheata si te inunda!', a spus fostul sef al Executivului pentru stiripesurse.ro.