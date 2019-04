"Acum nu mai e stat ocult, nu mai e statul paralel? Acum sa inteleg ca lucreaza statul paralel pentru domnul Tariceanu? Acum sa inteleg ca le convine. Achitarile fac parte din viata omeneasca si din viata statului de drept. Nu exista sistem de justitie functional unde sa nu existe achitari. Doar condamnari exista in dictaturi si in tiranii. Faptul ca sunt achitari in sistemul de justitie din Romania arata ca justitia functioneaza. (...)

In Romania, de 30 de ani, s-a devalizat, s-a furat. Intrebarea mea este de ce procurorii ancheteaza persoane extrem de importante, controversate pe actiuni ridicole sau marunte si nu pe marile actiuni. (...) Ma intreb de ce domnul Tariceanu fuge de ridicarea imunitatii (in celalalt dosar - n.r.), daca este atat de sigur de nevinovatia domniei sale", a spus Rares Bogdan, citat de stiripesurse.ro.