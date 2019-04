Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca toate partidele politice dau explicatii legate de cheltuirea banilor proveniti de la bugetul statului Autoritatii Electorale Permanente si Curtii de Conturi, iar anchetarea felului cum au fost cheltuiti acesti bani de catre procurori este ''abuziva''.



"Toate partidele politice dau explicatii la doua institutii (legate de cheltuirea banilor proveniti de la bugetul statului - n.r.), Autoritatea Electorala Permanenta si Curtea de Conturi. Ei vin si ne controleaza pe toti, nu numai PSD, si PNL, USR, PMP, toata lumea este controlata de aceste doua autoritati si, credeti-ma, aceste doua institutii chiar isi fac treaba. (...) Daca aceste doua institutii ar face un raport urat despre cheltuirea banilor unui partid, bineinteles ca ajunge la Parchet. (...) Sa te bagi cu bocancii in viata interna a partidului mi se pare un lucru nefiresc.(...) Ancheta asta este abuziva, modalitatea in care se baga in viata partidului politic, un partid politic inseamna de fapt in Romania democratie, este esenta democratiei.

Vrem sa fim tara democratica, avem partide politice, avem pluripartidism. Eu, ca pesedist, nu as vrea sa se intample lucrul asta niciunui partid. Daca i se intampla unui partid de Opozitie lucrul asta, eu luam primul pozitie, spuneam ca este nefiresc, este ilegal, e pe langa Constitutie si abuziv", a spus Stefanescu, la sediul DNA, unde a fost impreuna cu trezorierul PSD, Mircea Draghici, sa depuna documente cu privire la verificarile pe care procurorii le fac in legatura cu cheltuirea banilor publici de catre PSD.

Stefanescu: DNA vrea sa stie toate lucrurile pe care le facem noi, ca partid politic

Stefanescu a adaugat ca partidul politic este cel care decide cum se cheltuie banii pe care ii detine, scrie Agerpres.

"Avem informatii ca vor fi chemati pe rand mai multi membri din conducerea partidului, doar ca sa confirmam ce am scris in aceasta adresa catre ei si urmeaza ca in zilele urmatoare sa luam si noi o decizie in ceea ce priveste acest abuz, s-ar putea sa facem niste reclamatii in sensul asta. Ne vom sfatui cu avocatii partidului, pentru ca este un precedent periculos pentru democratia din Romania. Oportunitatea cheltuirii cotizatiilor si banilor unui partid in actiuni electorale, in actiuni permanente, este treaba acelui partid. (...)

Mircea Draghici este trezorier si nu este singur, este o echipa intreaga de contabili, de oameni care sunt imputerniciti, inclusiv in relatia cu AEP, Curtea de Conturi, semnatura se da in bloc intre ei toti. In fiecare trimestru vine trezorierul partidului, conform statutului, in fata Comitetului Executiv National al partidului si prezinta pe ecran toate aceste cheltuieli. Noi in sedinta de Birou Permanent sau de CEx luam niste decizii, ca toate celelalte partide.(...) Sunt actiuni pe care un partid politic le gandeste cu dorinta ca adversarul politic sa nu le afle, iar acum DNA vrea sa stie toate lucrurile pe care le facem noi, ca partid politic", a mentionat Stefanescu.

Secretarul general al PSD a afirmat ca AEP si Curtea de Conturi au facut controale cu privire la acesti bani si "au gasit cu totul altceva, niste mici chestii legate de nu stiu ce, care, bineinteles partidele sunt directionate sa le indrepte, sunt lucruri minore".

La randul sau, trezorierul PSD, Mircea Draghici, intrebat daca si-a cumparat pe banii partidului casa si masina, a spus ca acestea sunt "niste minciuni absolut incredibile pe care le rostogoliti in continuare".