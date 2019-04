Deputatul PSD Nicolae Georgescu a anuntat ca s-a inscris in partidul Pro Romania.



"Astazi, am decis sa ma alatur unei echipe pe care o cunosc si in care ma regasesc in ceea ce priveste respectarea principiilor social-democrate adevarate. Sunt dezamagit ca in judetul Arges am ajuns ca valorile de stanga sa fie reprezentate de un personaj precum Catalin Radulescu – 'Mitraliera'.

Voi sustine lista PRO Romania pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, pentru ca am incredere ca oameni, precum comisarul european Corina Cretu vor sti sa se bata la Bruxelles pentru a aduce mai multe fonduri europene necesare inclusiv dezvoltarii judetului Arges", a scris Georgescu pe Facebook.