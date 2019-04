Vlad Voiculescu a reactionat, pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea a spus, dupa participarea la Conferinta Judeteana a PSD Iasi, ca "Iohannis si ai lui sunt din ce in ce mai nervosi", pentru ca "vad ca romanilor incepe sa le mearga bine".



"Liviu Dragnea zice ca i-a fost bine ieri la Iasi. Si de bine ce i-a fost, astazi mai insira cateva minciuni veninoase pe contul dumisale de facebook. Ma voi referi la cateva dintre ele, cele mai nesimtite:

“Ei au inchis spitale, noi le-am redeschis, am facut investitii si facem in continuare.” - Liviu Dragnea

Nu, baroane, n-au inchis oamenii aia care ti-au strigat tie de bine ieri niciun spital! Oamenii aia sunt cei care iti platesc tie salariul, baroane! Cei carora tu si ai tai le furi linistea si multi ani de viata furand din sistemul de sanatate de atatia ani!

Baroane Dragnea, daca te refereai cumva la noi, astia de la USR-PLUS: nu, n-am inchis noi spitale. Nici macar unul! Cei care au inchis spitale sunt de altfel vechii tai prieteni, cei cu care ai mers la furat vreo 20 de ani!

“Numai in acest an avem 16 miliarde de lei in plus pentru sanatate fata de ce a avut Ciolos.” - Liviu Dragnea

Baroane Liviu, banii astia sunt taxele romanilor, nu bani facuti sau macar adusi de voi! Voi nu sunteti in stare sa ii cheltuiti cu cap - asta e tot ce ar fi trebuit sa faceti! Nu sunteti in stare sa puneti macar o caramida la spitalele regionale!

"Vom da o lege care sa pedepseasca orice firma straina nemernica si chiar si romaneasca care nu livreaza aceeasi calitate ca in vest.” - Liviu Dragnea

Baroane, ia sa incepi matale cu guvernul! Cu educatia - sa livreze scolile, liceele si universitatile calitate ca in vest, apoi poti continua cu spitalele si cu administratia! Sa functioneze toate ca in vest, da? Daca nu, pune matale mana de patriot si rade-le mustata sefilor! Pentru ca sunt mincinosi si nemernici si isi bat joc de propriul popor!

Vine sfarsitul, baroane! Te scufunzi! Si nicio minciuna nu te mai tine prea mult la suprafata!", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.