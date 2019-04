Pro Romania lanseaza un apel catre partide sa doneze sectiilor de oncologie ale spitalelor banii primiti de la Autoritatea Electorala Permanenta pentru campania electorala, a declarat, duminica, prim-vicepresedintele Pro Romania, Nicolae Banicioiu.



"Pro Romania lanseaza o propunere catre tot spectrul politic romanesc, izvorata din ideea de a face ceva concret in folosul cetateanului. In fiecare campanie electorala, fiecare partid cheltuie pe tot felul de afise si alte materiale de campanie, acestia sunt bani aruncati pentru ca nu cred ca cineva mai voteaza un partid in functie de aceste materiale. Atunci, noi venim si spunem ca acesti bani pe care partidele ii iau de la AEP nu ar trebui sa se duca pe aceste porcarii, ci sa se duca pe spitale", a afirmat Banicioiu intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Banicioiu a precizat ca Pro Romania va dona acesti bani si le sugereaza si celorlalte partide sa se alature acestui demers

"Concret, din aceste cateva zeci de milioane de euro pe care partidele le vor cheltui in aceasta luna de campanie, noi le sugeram celorlalte partide si demaram aceasta campanie de strangere de fonduri pentru spitalele, pentru sectiile de oncologie si oncopediatrie. Si ii indemnam pe toti. Nu vrem sa ne asumam noi acest demers. Cei care se alatura acestui demers vor face un lucru extraordinar. In loc sa cheltuie acesti bani pentru aceste prostii, sa directioneze acesti bani catre sectiile de oncologie si oncopediatrie. Ar fi prima campanie in care politicienii si-ar da mana sa rezolve o problema esentiala pentru copiii nostri. Alegerile nu trebuie sa fie numai despre pe cine trimitem noi la Bruxelles, ci si despre Romania. Pro Romania face acest lucru, isi indeamna toate organizatiile, acolo unde sunt astfel de sectii vom duce noi la capat acest demers. Sunt invitati sa vina alaturi de noi si PSD, si PNL, si PMP, si USR, si celelalte partide", a adaugat Banicioiu.