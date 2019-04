Liderul PSD, Liviu Dragnea, ii transmite un mesaj lui Klaus Iohannis.

"Am cateva vesti proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis si pentru cei care defaimeaza zi de zi Romania! Am fost astazi la Iasi alaturi de colegii mei si de simpatizanti ai PSD si oamenii stiu adevarul!

Iohannis si ai lui sunt din ce in ce mai nervosi. Vad ca romanilor incepe sa le mearga bine. Este singura explicatie pentru modul in care actioneaza sistematic, manati de ura impotriva propriului popor, pentru a bloca masurile care aduc bunastare.

Ei au inchis spitale, noi le-am redeschis, am facut investitii si facem in continuare. Numai in acest an avem 16 miliarde de lei in plus pentru sanatate fata de ce a avut Ciolos. Noi am marit salariile medicilor si tot noi vom construi si autostrazile, cu toate piedicile pe care ni le pun.

Iohannis si ai lui sunt nervosi ca fermierii romani isi primesc subventiile la timp, ca agricultura romaneasca produce mancare sanatoasa pentru romani, ca Romania a ajuns in guvernarea PSD pe primul loc la productia de porumb si floarea-soarelui in Europa. Cand au fost ei la guvernare, fermierii romani au stat noua luni, un an, fara subventii, iar Franta era pe primul loc la productia de porumb.

Iti pui intrebarea legitima: pentru cine actioneaza acesti oameni, ce interese au? Eu nu cred ca urmaresc interesele Romaniei, pentru ca nu poti sa urmaresti binele romanilor cand actionezi impotriva lor. Ei promoveaza violenta, ura si veninul si isi doresc sa fie tara dezbinata!

Aceasta este diferenta fundamentala dintre noi si ceilalti. Noi suntem pentru o Romanie stabila, pentru o Romanie sanatoasa, pentru o Romanie bogata, care sa devina din ce in ce mai puternica. Ei vor o Romanie la cheremul altora, noi credem ca Romania merita mai mult!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.