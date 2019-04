Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca cei de la PMP sunt in PPE cu "cel putin un an inaintea celor de la PNL".

"Unii par a fi interesati de indemnizatia de europarlamentar si cam atat. Trebuie sa ne luam in serrios misiunea, ca partid europarlamentar, ca partid care face parte din cea mai matre familie europeana. Oricum, colegii de la PNL pot sa ne spuna "nene", ca suntem membri in PPE cu cel putin un an inaintea lor, asa ca-i invitam sa-i respecte pe cei mai in varsta", a declarat Traian Basescu, potrivit Stiripesurse.ro.

El a sustinut ca in PMP s-a instalat atmosfera fostului PD.

"Eu spun de mult ca in acest partid se instaleaza tot mai mult atmosfera fostului PD, o atmosfera pe care mi-o doresc, o atemosfera care va fi cea care ne va propulsa catre rezultate bune.", a mai spus fostul presedinte, care este primul candidat pe lista PMP la alegerile europarlamentare.

El a facut aceste declaratii la la prezentarea candidatilor si a programului Partidului Miscarea Populara pentru alegerile europarlamentare, care se desfasoara la Romexpo si la care participa 7000 de persoane.