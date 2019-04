Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca pensionarea procurorului general Augustin Lazar prin decretul semnat, vineri, de seful statului, Klaus Iohannis, reprezinta un "final cu happy-end (...) pentru doua personaje patetice".

"»Presedintele Romaniei, dl Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 aprilie a.c., decretul privind eliberarea din functia de procuror a domnului Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la data de 27 aprilie 2019 – pensionare«.

Final cu happy-end, am putea spune, pentru doua personaje patetice. Procurorul prigonitor de disidenti pleaca acasa decorat de societatea ”civila” si cu o pensie uriasa, care ii va asigura o batranete relaxata. O relaxare pe care nu a avut-o si nu o are niciun fost detinut politic al statului comunist. Nu e suficient ca au fost haituiti si umiliti pe vremuri, au ajuns sa fie umiliti si azi. De data asta de presa aflata pe statele de plata ale statului-paralel, de vocile intelectualilor naimiti prin padurea Baneasa, de decoratiile de mana a patra aruncate de presedinte la presiunile altora... Presedintele pleaca si el, in week-end, pentru Pasti, ca sa se bucure de tihna, alaturi de cei dragi, multumit ca a "rezolvat-o" cu bine.

Ati rezolvat-o, dle presedinte, dar asa cum le rezolvati dvs pe toate: tardiv, superficial si satisfacator doar pentru cei din tabara dvs. Prea tarziu, dle presedinte, niciun decret de decorare ori de pensionare nu va sterge imaginea cu care veti ramane in ochii nostri: aceea de complice al regimului indreptat impotriva cetateanului. De ieri ori de azi!", a scris Calin Popescu Tariceanu