Mitingul PNL din Teleorman a inceput cu mesaje agresive la adresa PSD.



"Luptam cu tuta, cu analfabeta. Vasilica, nici nu stii cat de mica incepi sa fii. Dragnea, vei ajunge acolo unde ajung infractorii, la puscarie daca asta spune legea in democratie",a spus deputatul PNL Florin Roman.

Rares Bogdan sustine ca se afla la Teleorman pentru a-l elibera de sub neobolsevicii lui Liviu Dragnea.

"Am venit aici alaturi de Ludovic Orban pentru a elibera Teleormanul de sub neobolsevicii lui Liviu Dragnea. In 7 ani de cand guverneaza Romania, cei de la PSD au spus un singur adevar: Romania merita mai mult. Da! Meritam mai mult decat Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Carmen Dan, Eugen Nicolicea, Codrin Stefanescu, Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda", a spus Rares Bogdan la Teleorman, potrivit Stiripesurse.ro.