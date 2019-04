Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca saluta decizia Curtii Constitutionale de a amana pronuntarea asupra sesizarii depuse de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, liderul liberal cerand CCR sa se pronunte favorabil asupra unei sesizari a PNL referitoare la delegarea atributiilor constitutionale ale presedintelui Camerei Deputatilor catre vicepresedinti.

"Curtea Constitutionala a luat decizia de amanare a pronuntarii asupra sesizarii depuse de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, in numele presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, privitor la neconstitutionalitatea completurilor de trei. Salutam decizia Curtii Constitutionale de amanare a pronuntarii asupra acestei spete si solicitam Curtii Constitutionale sa se pronunte favorabil asupra solicitarii formulate de PNL, si anume aceea de a nu permite delegarea atributiilor constitutionale ale presedintelui Camerei Deputatilor catre vicepresedinti", a declarat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Acesta considera ca printr-o decizie favorabila la sesizarea PNL, Curtea Constitutionala ar putea evita pronuntarea la sesizarea depusa de Florin Iordache.

"PNL, pentru a oferi Curtii Constitutionale posibilitatea de a evita o pronuntarea pe o tema extrem de delicata si de spinoasa, cum este sesizarea depusa de Florin Iordache, a pus la dispozitia Curtii Constitutionale instrumentul procedural, constitutional, pentru a nu analiza aceasta solicitare, pentru ca, din punctul nostru de vedere, atributiile constitutionale ale presedintelui Camerei Deputatilor sau Senatului, nu pot fi delegate catre vicepresedinti si, cu atat mai putin, nu poate vicepresedintele Camerei Deputatilor sa exercite o atributie constitutionala a presedintelui Camerei Deputatilor, atunci cand sesizarea se reflecta strict la interesul personal a lui Liviu Dragnea", a adaugat Orban.

Presedintele PNL considera ca acel conflict juridic invocat de Florin Iordache are scopul de a determina anularea deciziei luate de completul de fond de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul presedintelui PSD Liviu Dragnea.

"Toata lumea stie ca acest conflict juridic de natura constitutionala intre autoritati, invocat de Florin Iordache, are un singur scop si anume acela de a duce la anularea deciziei luate de completul de fond de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care a fost condamnat Liviu Dragnea. Ori Curtea Constitutionala trebuie sa inteleaga foarte clar ca nu poate sa accepte ca sa actioneze in interesul unui singur om si ca are la dispozitie sesizarea Partidului National Liberal, care, repet, va fi judecata pe data de 7 mai si care solicita Curtii Constitutionale sa nu considere constitutionala delegarea unor atributii constitutionale ale presedintelui Camerei Deputatilor catre un vicepresedinte al Camerei", a mai spus Orban.