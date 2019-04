Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Botosani, ca va da o lege prin care va pedepsi orice firma straina, chiar si romaneasca, care isi va permite sa vanda in aceasta tara produse care nu sunt de aceeasi calitate ca cea din Vest sau produse care nu corespund.

"Poate vor in continuare sa avem la Bruxelles oameni care voteaza impotriva propriei tari, oameni care injura Romania sau vor sa avem la Bruxelles niste oameni care sa se preocupe de sa avem mai multe fonduri europene in tara noastra, Romania sa nu mai fie tratata ca tara de categoria a doua, asa cum este acuma si in principal din cauza celor de la PNL si USR si PLUS, care la Bruxelles denigreaza tara si ii incurajeaza pe straini sa ne injure la randul lor. Sau sa avem niste europarlamentari curajosi, care sa stie cum, sa vrea, sa aiba puterea si curajul sa se bata pentru aceasta tara, sa se bata pentru dreptul nostru de a avea aceeasi calitate de produse pe care o au si cei din Vest.

De ce ar trebui romanii sa manance produse agroalimentare mai proaste decat cele din Vest? Noi suntem cobaii Europei? Noi suntem poporul pe care ei au hotarat sa faca experimente? Copiii nostri trebuie sa fie ghiftuiti cu legume si fructe, practic sunt otravite daca vorbim de chimicale. Sau sa se bata acolo cum s-a batut si Maria Grapini, si asa cum o sa facem si noi in Parlament sa dam o lege ca sa pedepsim orice firma nemernica straina, si chiar si romaneasca, care isi va permite sa vanda in aceasta tara produse care nu sunt de aceeasi calitate ca cea din Vest sau produse care nu corespund", a declarat liderul PSD, potrivit Digi24.