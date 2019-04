Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va acorda cate 20.000 de lei pentru fiecare gospodarie pentru imbunatirea conditiilor de locuire in mediul rural. Decizia vine exact inainte de alegerile europarlamentare.



"Plecand de la idea ca aceasta regiune are un PIB pe locuitor de 27,000 de lei fata de 44,000 de lei media nationala, am gandit, am elaborat un program specific de sprijin punctual pentru aceasta regiune. O sa va spun doar cateva elemente din program, restul programului sper ca in toata aceasta perioada sa il faceti cunoscut pentru ca oamenii sa il poata sa il acceseze. Este vorba in primul rand de acordarea a 20,000 de lei pentru fiecare gospodarie pentru imbunatatirea conditiilor de locuire in mediul rural si dotarea gospodariilor cu utilaje agricole. Cei care vor si mai multi bani pot merge pana la 40,000 de lei si le putem acorda garantii pentru credit. Si aici vorbim de izolarea termica si energetica prin anvelopare si tamplarie termoizolanta, incalzire cu centrale termice, conectarea gospodariilor la reteaua de apa, canalizare si gaze, amenajarea de grupuri sanitare in interiorul locuintei, apa calda menajere prin sisteme solare. Programul se adreseaza cetatenilor, persoane fizice si va fi aprobat cat de curand prin OUG si nu are caracter de ajutor de stat.

Prin aceasta schema vor fi sprijinite constructiile pentru sanatate, pentru industria alimentara, constructiile turistice si constructiile de depozitare. Se vor finanta urmatoarele programe: program pentru dezvoltarea afacerilor mici, ajutor de pana la 200,000 de euro, numar de beneficiari in prima etapa 10,000. Daca se va atinge numarul de 10,000 programul se va extinde. Centre de radioterapie pentru copii si adulti pentru perioada 2019 – 2020, 20 de centre. Centre multifunctionale rurale si anume dorim ca cetatenii dintr-o comuna sa nu mai fie nevoiti sa mearga in resedinta de judet si sa punem in aceste centre pentru care se acorda pana la 200,000 de euro posta, banci, directii agricole, reprezentantii APIA sau ANAF in asa fel incat cetatenii sa mearga doar intr-un loc la ei in localitate. Se poate acorda pana la 25 de milioane de lei pentru acest lucru. Restul de programe o sa vi le spuna colegii dumneavoastra, o sa le prezentati cetatenilor in perioada urmatoare", a declarat Liviu Dragnea potrivit Adevarul.ro.