Premierul Viorica Dancila, presedintele executiv al PSD, a declarat ca a fost "cel mai atacat prim-ministru de dupa 1989", adaugand ca nu va face "niciun pas inapoi" pentru ca are o datorie fata de cetateni.



"Fiecare judet, fiecare cetatean al acestei tari este important pentru noi, atat din punct de vedere guvernamental, dar si din punct de vedere al partidului, care intotdeauna a aratat ca este alaturi de oameni si ca actioneaza pentru ei. Avem un program de guvernare, un program de guvernare foarte bun, un program de guvernare care a avut ca obiectiv central cetateanul, un program de guvernare in care am cuprins cresterea veniturilor, investitii, am cuprins abordarea diferitelor sectoare de activitate, am cuprins actiunea noastra pe plan extern. Cu efort si cu sprijinul fiecaruia dintre dumneavoastra reusim sa punem acest program de guvernare in practica. Nu este usor, nu-mi este usor. Cred ca am fost cel mai atacat prim-ministru de dupa 1989, dar nu am facut si nu o sa fac niciun pas inapoi, pentru ca am o datorie fata de cetatenii acestei tari, am o datorie fata de tara mea, am o datorie fata de cei care mi-au acordat aceasta incredere, ma refer la presedintele PSD, Liviu Dragnea, la conducerea partidului, ma refer la toate judetele care m-au sustinut", a declarat Viorica Dancila, vineri, la Conferinta judeteana de alegeri a PSD Botosani.

Premierul a adaugat ca, de-a lungul timpului, PSD a invatat "verbul a construi".

"Impreuna cu dumneavoastra am pus caramida cu caramida. Au venit altii si au conjugat verbul a demola. Au daramat, am luat-o iar de la capat. Romania si romanii nu-si mai permit experiente, trebuie ca impreuna sa mergem pe acelasi drum, trebuie sa vorbiti cu toti cetatenii care vor binele acestei tari ca Romania si romanii au nevoie de PSD, pentru ca este singurul partid care este alaturi de cetatenii Romaniei si care apara Romania in exterior. (...) Proiectul nostru de tara, proiectul nostru pentru Romania include cetatenii Romaniei, proiectul celorlalti, bazat pe jigniri, bazat pe plangeri penale, bazat pe atac la persoana, bazat pe un plan al urii si al dezbinarii, nu este benefic pentru niciunul dintre noi si nu este benefic pentru tara", a declarat Dancila.

Premierul a adaugat ca perioada urmatoare va fi una importanta, avand in vedere ca anul acesta sunt doua randuri de alegeri, europarlamentare si prezidentiale.

"Va veni anul 2020 cu alte doua randuri de alegeri, alegerile locale si alegerile parlamentare. Eu cred ca trebuie sa tratam cu foarte multa atentie, ca fiecare dintre noi sa ne gandim pentru aceasta tara ce Romanie vrem sa lasam copiilor si nepotilor nostri, care sunt proiectele pe care le vrem, daca dezbinarea si ura, jignirile si tradarea tarii sunt mai importante decat proiectele facute pentru oameni, sunt mai importante decat realizarile pe care le are PSD si Guvernul Romaniei", a declarat Dancila.

Premierul si-a exprimat la finalul discursului sau dorinta ca PSD sa dea presedintele tarii dupa alegerile prezidentiale din acest an.

"Imi doresc sa aveti incredere si imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana in 2020, iar, in primul rand, in 2019 sa castigam alegerile europarlamentare si sa avem presedintele Romaniei, un presedinte PSD", a conchis Dancila.