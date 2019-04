Consilierul presedintelui USR, Andrei Caramitru, sustine ca adevarul iesie intotdeauna la lumina, dezvaluind care va fi stirea anului 2021, in conceptia sa.



"Asta e stirea zilei de azi (asteptata de 30 de ani). Adevarul iese intotdeauna la lumina.

Stirea anului 2021 sunt sigur ca va suna asa: 'Dosarul PSD: procurorii sustin ca lotul inculpatilor, membri in conducerea guvernului si parlamentului din perioada 2017-2020, a colaborat cu agenti ai Rusiei pentru destabilizarea constitutionala si economica a tarii, favorizand interesele economice ale Rusiei in detrimentul Romaniei - fapte prevazute de art 394 CP. Procurorii cer pedeapsa maxima - 20 de ani. Inculpatii raman in arest preventiv'.", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.