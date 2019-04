Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca, "dincolo de aceasta imagine de personaj de melodrama", Tudorel Toader este unul dintre "groparii Justitiei din Romania".



"Domnul Toader, dincolo de aceasta imagine de personaj de melodrama, pe care o incearca in aceste zile, este unul dintre cei care a pus umarul, alaturi de Liviu Dragnea si de Tariceanu, la distrugerea Justitiei si la situatia in care ne aflam in momentul de fata. Domnul Toader nu este, din nicio perspectiva, un erou. Este unul dintre groparii Justitiei din Romania si trebuie sa-si asume responsabilitatea faptelor pe care le-a savarsit in ultima perioada, in ultimii doi ani.

Deci, nu este, niciun fel, vreo victima, este un om, o unealta, de fapt, care a fost folosita de Dragnea si de Tariceanu, si care, in momentul in care - ca la sapa, i s-a tocit gura, a fost aruncat. Cam despre asta-i vorba", a declarat Barna, citat de stiripesurse.ro.