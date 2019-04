Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, pentru B1 TV, ca in Guvernul PSD-ALDE raman numai persoanele care sunt dispuse sa faca ce zice Liviu Dragnea.



"De ce facem haosul asta? Ce s-a intamplat? De ce are nevoie Romania de haosul asta? Ce a facut Toader Tudorel? Ceva groaznic, a omorat pe cineva, a tradat Romania? De ce trebuia, in Saptamana Mare, sa aruncam iar Guvernul in aer?

Eu nu mai sunt votant PSD, sunt social-democrat, dar daca as fi votant PSD as intreba: ma, daca ati zis ca merge bine Guvernul, de ce-l tot schimbati? De ce ati schimbat-o pe doamna Rovana Plumb daca e asa buna de ati pus-o locul 1 pe lista (la europarlamentare) si o dati afara, ca sa puneti o doamna care a fost la fundatia domnului Voiculescu? De ce au dat-o afara? Povestea aia ca sa nu foloseasca resursele ministerului in campanie... (...)

Grindeanu a spus la un moment dat ca nu mai e de acord sa faca Dragnea cu mana lui ceva dincolo de linia rosie, Tudose la fel, Marian Neacsu la fel, rand pe rand oamenii spun ca se trece peste o limita si raman in functie doar cei care semneaza absolut orice si care sunt in stare sa-si vanda libertatea, onoarea, chiar viata pentru o functie din care oricum vor fi dati afara cu un sut in spate la prima ocazie", a afirmat Victor Ponta, pentru B1 TV, citat de Stiripesurse.ro.