Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, pentru B1 TV, ca isi doreste extraordinar de mult ca PSD "sa fie batut" la alegeri.



"Eu imi doresc extraordinar de mult sa fie batut PSD-ul. O viata-ntreaga m-am batut cu ei. Am incercat o data si a rezistat noua luni un parteneriat cu PSD, in anul electoral 2009, alegeri prezidentiale. Imi doresc sa fie batut in primul rand pentru modul cum guverneaza in mod traditional.

A intervenit o singura mare evolutie si dramatica in guvernarea PSD. Daca totusi inainte de 2004 mai aveau niste oameni si nu puteai spune ca n-aveau ministri cel putin cu prestanta, daca nu si performanti, uitati-va ce specimene au acum! De la varful partidului, de la Dragnea, care si acum e convins ca poate sa guverneze o tara in stil presedinte de CJ Teleorman, si mergeti la ministrii unul cate unul. Sunt jalnici! Nu mai vorbim de analfabetismul economic si de analfabetismul functional care se vede de la prim-ministru pana la ultimul ministru.

In conditiile astea, e posibil sa alunece la vale PSD si pe fondul concentrarii efortului mediatic si de influenta pe salvarea lui Dragnea. Eu nu-l acuz inca, cand il va acuza justitia, o sa-l acuz si eu. Ce stiu cert pentru o acuzatie pe care o are si n-o recunoaste e ca la referendumul pentru care a fost condamnat s-au furat doua milioane de voturi: oameni din strainatate care n-au calcat prin Romania, dar au figurat ca fiind semnatari si votanti in sectiile de votare", a declarat Traian Basescu, pentru B1 TV, citat de Stiripesurse.ro.