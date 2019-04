Rares Bogdan sustine ca a primit o scrisoare din partea unei tinere de 17 ani, care incearca sa ii transmita un mesaj lui Liviu Dragnea si pentru a se asigura ca ajunge la cine trebuie, a decis sa o publice.



Redam inegral scrisoarea tinerei de 17 ani:

"Buna seara, domnule Liviu! Poate ca nu o sa cititi acest mesaj, dar macar ma asigur ca va ajunge unde trebuie.

As vrea sa va rog din suflet macar sa incercati sa aveti grija de tara asta, sa va opriti din a va bate joc de ea si sa nu ii mai faceti rau, pentru ca nimeni nu merita asta din cauza tuturor parlamentarilor care sunt pusi acolo efectiv degeaba, ma corectez: sunt pusi sa dea legi in asa fel incat sa scape ei de dosare, sa inrautateasca lucrurile si sa fure, sa fure tot ce a avut si inca mai are tara asta de la stramosii nostri. Nu, nu sunt influentata de absolut nimeni, sunt doar trezita la realitate, ca aproape toata Romania, de altfel.

Si da, urmaresc stiri de pe toate posturile (inclusiv A3), dar tot imi mentin parerea mea de cetatean al Romaniei. Chiar daca am 17 ani si credeti ca nu ma intereseaza politica si neintelegerile dintre partide si parlamentari, va inselati. Poate ca nu ar trebui sa ma bag eu si sa va scriu acest mesaj, dar sincer chiar nu ma mai pot abtine. Nu va cunosc personal si nici nu mi-as dori, dar va implor sa va ganditi la noi, generatia “smartphone”, sau cei “analfabeti cu diploma”, care au adus si aduc in continuare rezultate foarte bune la diferite concursuri, chiar daca acele rezultate sunt datorita elevilor, parinitilor si profesorilor meditatori - parca sistemul de invatamant era gratuit.

Nu va mai ganditi la cum sa va fie dumneavoastra bine, ci incercati un minut sa va ganditi si la viitorul nostru care, la cum vad tara in momentul asta, nu cred ca o sa fie aici ceva din care poti trai, dar vorba aia, “Speranta moare ultima”... Si asa plecam toti din tara, studiem acolo, muncim pentru altii, astfel alegandu-se praful de Romania si de bogatiile acesteia. Si as vrea sa mai zic un singur lucru: Incercati sa lasati in pace, in liniste si in armonie aceasta tara. Sper ca ati citit si ati inteles ceva din acest mesaj, chiar daca nu va intereseaza parerea romanilor.

Seara buna, fara sa va ganditi cum sa amanati procesul", se arata in scrisoarea publicata de Rares Bogdan.