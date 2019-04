Calin Popescu Tariceanu a apreciat ca actualul procuror general trebuia demis pentru faptele sale si nu lasat sa se pensioneze.



"Pentru ca postarea mea pe Twitter, conform careia Klaus Iohannis a cumparat tacerea lui Augustin Lazar cu o pensie uriasa, a starnit multe reactii, ma vad obligat sa fac precizari suplimentare.

Augustin Lazar trebuia demis pentru faptele sale si nu lasat sa se pensioneze, cocosat de premii si distinctii; in orice caz nu cu o pensie imensa. Augustin Lazar a facut la Aiud politie politica si trebuie sa dea socoteala pentru faptele sale. Nu pensie grasa deci, ci dosar penal.

Reamintesc ca, in 2008, ca premier, am emis ordonanta 24 privind deconspirarea Securitatii, in al carei preambul scria clar:

»In perioada de dictatura comunista, cuprinsa intre 6 martie 1945–22 decembrie 1989, PCR a exercitat, in special prin intermediul Securitatii, o permanenta teroare impotriva cetatenilor tarii, drepturilor si libertatilor lor fundamentale.«

Articolul 2 al ordonantei stabilea niste definitii:

b) colaborator al Securitatii – persoana care a furnizat informatii, indiferent sub ce forma, precum note si rapoarte scrise, relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii, prin care se denuntau activitatile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist si care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului(...)

c) asimilati colaboratorilor – persoanele care, avand competente decizionale, juridice ori politice, au luat decizii, la nivel central sau local, cu privire la activitatile Securitatii ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, care au vizat ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului”.

Procurorul comunist Augustin Lazar, ”avand competente decizionale juridice”, a respins repetat eliberarea unor detinuti politici constatand, ca presedinte al comisiei de eliberare, ca respectivii detinuti nu si-au revizuit atitudinile anticomuniste. Acest lucru il transforma, in mod automat, in colaborator al Securitatii ca politie politica.

Augustin Lazar a declarat pe propria raspundere, ca procuror - asa cum il obliga ordonanta sus pomenita -, ca nu a colaborat cu Securitatea.

Acum, faptele recunoscute chiar de el il contrazic flagrant. Pentru aceasta minciuna, Augustin Lazar trebuie sa suporte rigorile legii, conform falsului in declaratii prevazut de Codul penal.

In loc de asta, asistam la invitarea sa onoranta azi, la Palatul Cotroceni, alaturi de presedintele Romaniei, la ceremonia de investire a tinerilor magistrati.

Intr-adevar, li se ofera un exemplu minunat de moralitate", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.

Calin Popescu-Tariceanu a spus , joi, ca presedintele Klaus Iohannis cumpara "cu o pensie grasa" tacerea procurorului general Augustin Lazar.