Judecatorul Cristi Danilet, de la Tribunalul Cluj, a declarat, joi, ca l-ar prefera in continuare ca ministru al Justitiei pe Tudorel Toader.



"Credeam ca nu se poate mai rau pana la domnul Toader, dar iata ca exista si solutii mai putin oportune. Cred ca exista persoane in tara asta care pot sa fie intr-adevar ministrul Justitiei si care sa sustina administrarea justitiei, si nu persoane care sunt intr-un razboi cu magistratii. (...) Intre domnul Nicolicea si domnul Toader, l-as prefera in continuare pe domnul Toader, desi am fost un mare opozant al dumnealui", a spus Cristi Danilet, potrivit Stiripesurse.ro.

Judecatorul Cristi Danilet a participat, joi, la o dezbatere cu tema "Justitia in presa", organizata de portalul clujust.ro.