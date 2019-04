Prezent in Dumbraveni, judetul Suceava, presedintele PSD Liviu Dragnea a facut un participant la miting "mincinos"



Liviu Dragnea a fost confruntat joi la un miting electoral din Suceava chiar de catre un participant la reuniunea social-democrata. Discursul liderului PSD a fost intrerupt de o persoana din public care i-a strigat ca social-democratii nu au facut nimic pentru satul romanesc, potrivit Digi FM.

Liviu Dragnea: Ganditi-va… zeci de ani de zile cum nu s-au interesat de satul romanesc! Ce am facut noi?

Participant la miting: Nimic!

Liviu Dragnea: Nimic esti tu, ti-o spun direct! Ai rabdare sa-ti spun ce am facut noi, mincinosule! Am marit salariile la medici, asa cum n-au fost niciodata in Romania. Ca avem nevoie de ei aici sa ne trateze. Am marit salariile dascalilor si o vom face in fiecare an de aici inainte.

In anul viitor pensiile vor fi cel putin duble si nu vorbesc de pensiile speciale. Am eliminat impozitul pe pensiile sub 2000 de lei. Astia de care vorbim au taiat salariile cu 25% si au vrut sa taie si pensiile. Asta vor face daca vor veni din nou la putere. I-ati auzit pe Iohannis si clica lui vorbind de patriotism? Lor le e frica, le place sa fie slugi", a spus social-democratul, citat de g4media.ro.