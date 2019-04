Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca are in lucru un proiect de lege privind majorarea indemnizatiilor fostilor detinuti politici si urmasilor acestora, sperand ca actul normativ se va bucura de sustinerea colegilor parlamentari din intreg spectrul politic.



"Am avut de curand o intalnire cu domnul Octav Bjoza, presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania (AFDPR), in care am discutat acest aspect. Fostii detinuti politici sau urmasii acestora primesc indemnizatii care au ramas in urma, nu au mai fost indexate. Am pe masa mea de lucru un astfel de proiect si sunt convins ca colegii din Parlament - si aici sper ca nu va fi deosebire intre taberele politice - vor sustine un proiect de lege care sa incerce intr-o mica masura sa remedieze aceasta stare de lucruri care este anormala, pentru ca toti sunt oameni in varsta, afectati de diferite probleme de sanatate care necesita ingrijire, medicamente s.a.m.d. si nu e un efort bugetar care sa deregleze bugetul. Am discutat-o cu domnul Bjoza. Este propunerea dansului, recunosc, este un om de o modestie si de un mare caracter. Din pacate, are o varsta destul de inaintata. (...) Trebuie facut ceva si sper sa existe intelegere din partea tuturor colegilor din Parlament. Mi-as dori ca prin ceea ce facem noi sa aratam mai multa pretuire", a afirmat Tariceanu miercuri seara, la Antena 3.

El a mentionat insa ca Parlamentul are rol de legiferare si ca Presedintia poate acorda medalii si distinctii celor care au militat cu curaj, cu demnitate in perioada comunista impotriva represiunii, scrie Agerpres.

"Parlamentul ar putea sa faca un gest prin care sa arate recunostinta natiunii fata de oamenii care au avut de suferit din cauza regimului comunist. Dar functia esentiala a Parlamentului este cea de legiferare. Rolul ceremonial il are Presedintia, care poate sa acorde medalii, distinctii pentru merite deosebite in domeniul cultural, stiintific sau merite pentru cei care au militat cu curaj, cu demnitate in perioada comunista impotriva represiunii. Presedintele, asa cum ati remarcat, nu da niciun semn, cu toate ca sunt oameni, in trecut am vazut, din randul Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania care au fost distinsi cu diferite medalii, distinctii, ordine", a spus Tariceanu.