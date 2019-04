Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, vicelider al grupului USR si membru in Comisia comuna pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, considera ca raportul privind colaborarea dintre SRI si Agentia Nationala de Integritate este superficial, nedocumentat si nu contine nicio proba factuala pentru a sustine gravele acuzatii aduse.



"Claudiu Manda si colegii sai din PSD-ALDE au reusit performanta de a scrie un raport despre activitatea SRI in relatia cu ANI fara sa fi vizitat macar o singura data unitatile Serviciului Roman de Informatii care se ocupau in mod real cu probleme de coruptie.

Majoritatea PSD-ALDE din comisia de control SRI comite un abuz de putere fara precedent atunci cand face acuzatii extrem de grave fara a prezenta nicio proba! Majoritatea PSD-ALDE il acuza pe ambasadorul roman la Washington ca facea politie politica fara nicio proba! Printr-un singur document, PSD-ALDE arunca cu mizerii atat asupra diplomatiei romanesti, cat si asupra celor care lucreaza in sistemul romanesc de securitate.

Singura nemultumire a celor de la PSD-ALDE fata de Serviciul Roman de Informatii se datoreaza faptului ca aceasta institutie a fost extrem de activa in lupta impotriva coruptiei. Acest lucru a facut ca majoritatea din comisie sa nu isi doreasca niciodata sa faca un control real, democratic, asupra activitatii SRI, ci doar sa actioneze in interesul liderilor politici condamnati sau trimisi in judecata, precum Liviu Dragnea, Darius Valcov s.a.

Regret faptul ca domnul Manda paraseste comisia pentru un job la Bruxelles fara ca in acesti aproape doi ani sa fi incercat macar sa vada cum este sa faci un control real la SRI. Sper ca urmatorul presedinte al comisiei sa fie mai interesat de un control real decat de spectacole mediatice", sustine Viziteu, potrivit unui comunicat USR.