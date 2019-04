Tudorel Toader a facut, joi dimineata, primele declaratii dupa anuntul revocarii.



"Eu am fost doi ani si doua luni ministru al Justitiei. Spunea cineva ca as fi undeva peste jumatatea mandatului. Prin urmare, eu cred ca mi-am indeplinit obligatiile. Niciodata nu poti sa multumesti pe toata lumea si plec multumit de experienta pe care am dobandit-o. A fost o echipa frumoasa, am facut parte din trei guverne. Eu am avut continuitate, am fost onorat si categoric nu poti multumi pe toata lumea.

Ii voi da un telefon doamnei prim ministru in prealabil si sigur voi merge la intalnirea de laora 9.30. Inteleg ca nu era trimisa la Cotroceni cererea premierului de revocare a ministrului Justitiei. Premierul mi-a spus ieri, textual: "Eu nu pot sa va cer demisia, dumneavoastra apreciati, va ganditi si maine ne intalnim si imi comunicati". Daca a trimis la Cotroceni cererea de revocare, sigur ca demisia mea ramane fara obiect.

Exista Constitutia, exista o decizie a CCR, cred ca 875/2018, care spune ca premierul are rolul decisiv in procedura de numire si revocare a unui ministru. Guvernul ii apartine primului ministru, nici presedintelui, nici Parlamentului. Vointa primului ministru este decisiva si o voi respecta. Eu nu-mi propun sa fac polemici", a declarat Tudorel Toader, potrivit Stirileprotv.ro.