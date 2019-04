Fost presedinte al CCR, Augustin Zegrean, spune ca presedintele nu poate sa respinga o revocare a unui ministru, dar poate sa refuze numirea altuia, pe motive legale, de cate ori vrea el.



In ceea ce priveste numirea unui nou ministru, presedintele are dreptul de a refuza o numire o singura data, dar, in acelasi timp, daca invoca motive legale poate respinge numirea de cate ori are argumente.

"Nu poate sa respinga revocare, numirea poate sa o respinga o singura data. Asa zice Curtea Constitutionala, dar deja lucrurile astea sunt un pic depasite cu o singura data. Pentru motive legale poate sa respinga de cate ori vrea el si avem de curand acest exemplu cu doamna Vasilescu pana s-a saturat ea si nu a mai vrut. Presedintele poate sa refuze numirea, poate sa o refuze pe motive legale de cate ori vrea el. Nu exista un termen scris nicaieri, nici in Constitutie nici in lege, cu legatura cu aceste probleme.

Nu este un termen nici la revocare, dar el nu poate sa refuze revocare pentru ca primul-ministru este cel care hotaraste cu cine face guvernul. Daca primul-ministru nu mai vrea sa lucreze il da deoparte si face o noua numire", a declarat Augustin Zegrean pentru B1.ro, ciatat de Stiripesurse.ro.