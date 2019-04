Senatorul PMP Traian Basescu afirma ca PSD a incercat sa transfere in responsabilitatea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, modificarile la Codul penal, sperand ca, in cazul unei remanieri guvernamentale, seful statului, Klaus Iohannis, "sa le umple plasa de goluri" celor din PSD.



Intrebat daca l-a sfatuit pe Tudorel Toader sa nu demisioneze, Basescu a spus: "O, da! Da".

El a punctat ca se asteapta de la presedintele Iohannis "sa-i toace" pe cei de la PSD in cazul unei remanieri. "Sa-i toace! Mingea e la el. Sper sa le umple plasa de goluri, Pentru ca ei au cautat-o, desi cred ca vor merge in Parlament cu o restructurare a Guvernului, una minora, dar care va rezolva problema remanierii".

Basescu sustine ca PSD nu ar avea "probleme de majoritate", aceasta fiind asigurata cu ajutorul UDMR si al deputatilor minoritatilor nationale. "Are (n.r. - majoritate) cu UDMR si cu cei 17 reprezentati ai minoritatilor. Nu are probleme de majoritate", a spus Basescu.

Fostul sef al statului a explicat ca CCR a decis ca in modificarile la Codul penal un numar de articole trebuiau sa fie reanalizate, nefiind constitutionale, scrie Agerpres.

"In decizie scrie ca Parlamentul va corecta articolele neconstitutionale. De ce au vrut ei sa o faca Tudorel Toader? Nu am nicio certitudine ca Toader a spus ca ar da o ordonanta vreodata. In mod cert a spus-o PSD: 'Sa o faca Toader'. De ce? Pentru ca este stilul lui Dragnea sa isi rezolve problemele cu mana altuia. De asta si la Teldrum nu-l gaseste nimeni, pentru ca si-a rezolvat treburile cu mana altuia. A vrut sa-l foloseasca pe Tudorel Toader. Daca va veti uita in Constitutie, veti vedea ca, atunci cand in actele normative se gasesc articole neconstitutionale, ele vor fi corectate in 45 de zile de Parlament sau de Guvern. Constitutia spune asa pentru ca, atunci cand sunt legi care au trecut prin Parlament, le corecteaza Parlamentul si cand e vorba de OG sau OUG cu articole neconstitutionale le corecteaza Guvernul. Este simplu. Deci ei au facut un joc in stil PSD cu toata lasitatea de care sunt capabili, incercand sa transfere in responsabilitatea ministrului Justitiei si a Guvernului modificarile la Codul penal. Nu stiu de ce sunt atat de lasi si nu isi asuma aceste modificari", a spus miercuri Basescu la Senat, dupa suspendarea, din lipsa cvorumului, a sedintei de plen in care era programata pentru a patra oara dezbaterea si votul motiunii simple pe Justitie.

Basescu sustine ca PSD a gresit ca l-a remaniat pe Toader

Intrebat daca PSD a gresit ca il remaniaza pe Tudorel Toader, Basescu a raspuns: "Sigur ca au gresit".

Referindu-se la discutia pe care a avut-o cu Tudorel Toader inainte de inceperea sedintei de plen, Basescu a spus: "Il stiu de cand era in Curtea Constitutionala. Eu eram presedinte. L-am apreciat profesional tot timpul si acum mi se pare ca daca PSD s-ar lipsi de Tudorel Toader din Guvern n-ar fi decat un semn ca lor le place sa aibe in Guvern numai prosti. Aveau un destept si nu stiu cum sa scape de el. (...) Am mai discutat de una, de alta, nu lucruri importante".

PSD i-a retras, miercuri, sprijinul politic ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

Sedinta de plen a Senatului in care era programata, pentru a patra oara, pentru dezbatere si vot motiunea simpla "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", a fost suspendata miercuri din lipsa de cvorum.