Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza retragerea sprijinului politic ministrului Justitiei, Tudorel Toader.



"PS - Textul de mai jos a devenit tardiv dupa decizia PSD. Pana la urma premierul Dancila a ramas tot Vasilica.

Am putea avea, in sfarsit, premier. Rovana Plumb, Natalia-Elena Intotero, Tudorel Toader. Toti trei fac obiectul gandirii cucului din capul lui Dragnea pentru imediata remaniere. Eu nu am vazut un cuc mai prost ca asta. Remanierea Rovanei Plumb si a Nataliei-Elena Intotero, legal, nu este necesara acum si poate fi amanata pana la validarea mandatului de europarlamentar.

Scoaterea din guvern a lui Tudorel Toader este total lipsita de oportunitate avand in vedere ca, ne place sau nu, Toader stie carte. Remanierea in discutie este doar o manevra specifica lui Dragnea in incercarea de a-si mai introduce in guvern ceva clientela supusa, avand in vedere ca premierul Dancila a inceput sa-si manifeste tot mai mult independenta fata de Titanul de Teleorman.

Miscarea lui Dragnea este cu atat mai neinspirata cu cat prin remaniere declanseaza in plina campanie electorala agitatie in partid si printre baroni pentru ocuparea celor trei scaune care ar ramane libere in guvern si, mai grav, il aduce in joc pe Presedintele Iohannis, care in niciun caz nu va pierde ocazia sa-i umple lui Dragnea poarta cu goluri.

Cu aceasta mica analiza ma intreb daca Cex-ul PSD va tolera si aceasta ultima decizie a cucului prost care s-a cuibarit in capul Titanului din Teleorman.

Ma mai intreb ce s-ar intampla daca titularul legal si constitutional al deciziei va spune NU fanteziilor lui Dragnea, aruncand peste bord remanierea? Am putea avea, in sfarsit, premier, iar Dragnea ar deveni o amintire despre un fost presedinte PSD caruia puterea absoluta i-a instalat in creier un cuc prost.

PS - Textul de mai sus a devenit tardiv dupa decizia PSD. Pana la urma premierul Dancila a ramas tot Vasilica", a scris Basescu pe Facebook.