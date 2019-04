Deputatul PSD Liviu Plesoianu a lansat o serie de acuzatii, in plenul Parlamentului, la adresa presedintelui Klaus Iohannis si reprezentantilor Opozitiei ca il sustin pe procurorul general Augustin Lazar.



"Referendumul este declansat de catre un presedinte care il tine in brate pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, despre care Opozitia stie foarte bine ca in 1985 si 1986, conform unor documente, (...) din calitatea sa de presedinte al Comisiei pentru eliberari de la Aiud, procurorul general de acum a semnat ca dizidentul anticomunist Iulius Filip, torturat, batut pana la lesin, (...) a hotarat, doi ani la rand, ca trebuie sa ramana in puscarie. Asta a facut Augustin Lazar. (...)

Stiti ce scrie pe acel document semnat de Augustin Lazar, pe care il tineti in brate, intr-un mod absolut abject, cei din Opozitie? Scria acolo la fapta lui Iulius Filip - propaganda impotriva oranduirii comuniste, ceea ce inseamna ca Lazar stia exact ca este detinut politic. (...) Dumneavoastra il tineti in brate, liberalilor. Despre USR nu am nimic de spus, mi-e foarte clar ce reprezinta. Dar va transmit faptul ca v-ati umplut de rusine liberalilor si pentru faptul ca tineti in brate un tortionar", a spus Plesoianu, citat de stiripesurse.ro.