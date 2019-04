Ioan Muntean, unul dintre fostii detinutii trimisi de PSD la discutiile cu presedintele Iohannis, sustine ca nu face nici politica liberala, nici pesedista si ca PSD a avut interesul sau, iar el a dorit sa ajunga la seful statului.



"Sa faceti mentiunea ca eu nu fac nici politica liberala, nici pesedista. Caci mie nu imi place nici de unii, nici de altii. Chiar daca se supara pesedistii, ca mi-au dat mare atentie. Ei au avut interesul lor, eu am avut interesul meu.

Nicolicea ne-a dat si mie, si celuilalt detinut, cate foaie intr-o mapa cu intrebarea pe care sa i-o citim presedintelui (intrebarea pe care cei de la PSD au propus-o pentru referendum – n.r.). Dar nici eu, nici celalalt detinut nu am mai facut acest lucru. Si nici presei nu am citit-o. Stati asa, daca va intereseaza, va dau eu foaia aceea, ca mie nu imi trebuie", a precizat Muntean, citat de hotnews.ro.

Ioan Muntean sustine ca isi da seama ca PSD s-a folosit de el. "Si eu m-am folosit de ei. Ca sa ajung la presedinte. Am vrut sa ajung la presedinte, sa ii vorbesc prin ce am trecut si sa ii spun despre prietenul meu, profesorul Ioan Sava, care a murit in penitenciar in bratele mele. Eu am inteles, sa nu credeti ca nu am inteles, dar si eu am avut interes. Si cu Antena3. Ce? Au fost oamenii care m-au sunat si care m-au primit. Daca m-ar fi sunat si altii, la fel as fi primit".