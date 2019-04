Senatorul PSD Serban Nicolae sustine ca i s-a propus in mai multe randuri sa ocupe functia de ministru al Justitiei, dar a refuzat.



"Mi s-a mai propus si am refuzat in mod constant aceasta propunere. Oricum, ceea ce am de spus si ceea ce am de auzit se discuta strict in interiorul Comitetului Executiv, nu as vrea sa anticipez nici argumentele pentru asemenea tema de discutie si nici raspunsul meu, pentru ca ar fi incorect fata de colegi. (...) Am avut asemenea discutii inca din campania electorala, chiar domnul Dragnea mi-a propus acest lucru inainte de decembrie 2016 am refuzat si atunci, am refuzat si dupa aia de cateva ori. Recent, nu am avut niciun fel de discutii", a declarat Serban Nicolae, potrivit Stiripesurse.ro.

Intrebat daca i s-ar propune pentru a patra oara acest post, el a raspuns: "Discutia este mult mai serioasa si nu se poate face in termeni de scor de fotbal sau de statistici. Pur si simplu, discutia este una serioasa si analiza nu se poate face nici in fata presei, nici in spatiul public".