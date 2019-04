Europarlamentarul social-democrat, Claudia Tapardel, a declarat in cadrul interventiei din plenul Parlamentului European, ca toate fortele politice din PE folosesc Romania ca subiect de campanie electorala.



"Este inacceptabil ca exact inainte de alegerile pentru Parlamentul European sa avem o dezbatere prin care se ataca din nou politica interna a unui stat membru. Intreaga dezbatere nu facut decat sa demonstreze inca o data faptul ca la nivelul institutiilor europene se promoveaza dubla masura. Totul este doar un joc politic murdar din partea grupului Popularilor Europeni, reprezentat in tara de PNL si presedintele Klaus Iohannis, care afecteaza credibilitatea Parlamentului European si care se dovedesc si cu aceasta ocazie marii dusmani ai Romaniei.

Se vorbeste despre incalcarea statului de drept in Romania si de afectarea justitiei, dar nimeni dintre cei care fac acuzatii nu au venit cu exemple concrete care sa sustina afirmatiile. Este doar o campanie de denigrare si de dezinformare, la care participa inclusiv reprezentanti si simpatizanti ai celor care chiar au pus sub semnul intrebarii statul de drept in Romania, modificand peste noapte zeci de articole din Codul penal si Codul de procedura penala prin Ordonanta de urgenta.

Nicio alta tara care a detinut Presedintia Rotativa a Consiliului Uniunii Europene nu s-a aflat in aceasta situatie nedreapta, prin care sa se incerce prin orice mijloace sa fie discreditat un succes. Pentru ca felul in care Romania a reusit sa se achite de marile responsabilitati generate de Presedintia Consiliului UE reprezinta un succes total al actualui Guvern.

Statul de drept - protejarea drepturilor si intereselor cetatenilor

Atunci cand vorbim despre statul de drept nu ar trebui sa vorbim despre protejarea drepturilor si intereselor cetatenilor? Acesta este efortul si lupta pe care o duc permanent Guvernul Romaniei si coalitia aflata la guvernare, pentru a asigura un sistem de justitie corect, in care drepturile si libertatile cetatenesti sunt garantate. Toate fortele politice din Parlamentul European, care folosesc Romania ca subiect de campanie electorala, trebuie sa inteleaga ca alegerile se castiga prin votul oamenilor prezenti la urne, pe baza increderii pe care o are fiecare partid in randul votantilor sai.

Este inacceptabil ca actualul legislativ european, cea mai democratica institutie a Uniunii Europene, sa isi termine activitatea intr-o logica electorala si ca anumite grupuri politice sa foloseasca ultima reuniune plenara de la Strasbourg pentru a ataca un stat membru al UE, asa cum este Romania”, a spus Claudia Tapardel, prin intermediul unui comunicat, potrivit Stiripesurse.ro.