Eurodeputatul Gabriela Zoana a tinut un discurs in plenul Parlamentului European cu ocazia declaratiei Comisiei privind statul de drept in Romania si a solicitat imperativ incetarea presiunilor pe justitia din Romania.



"Romania este tara mea si atat timp cat eu o voi reprezenta in Parlamentul European nu voi permite nimanui sa spuna minciuni despre ea!

Romania este stat de drept

Cu toate acestea, imaginea pe care anumite partide romanesti incearca sa o proiecteze in spatiul public este total diferita. Interesele electorale ale liderilor Opozitiei si interesele politice ale unor partide europene fac ca imaginea justitiei din Romania sa fie prezentata in mod eronat.

Cei care reclama in Europa nerespectarea de catre Romania a statului de drept sunt aceiasi care in tara fac presiuni asupra justitiei, incercand sa influenteze sistemul juridic pentru condamnarea, chiar fara probe, a anumitor politicieni sau dimpotriva fac presiuni asupra justitiei de clementa fata de anumite persoane aflate in cercul lor de influenta.

Atunci cand membrii Opozitiei din Romania sesizeaza anumite aspecte care li se par neconforme cu legea, ar trebui ca in primul rand ei sa se opreasca din a o mai incalca prin presiunile pe care le fac asupra justitiei.

Gabriela Zoana, apel catre intreaga Europa

Stimati colegi,

Tot ceea ce vedeti si auziti in aceste zile din gura Opozitiei in legatura cu statul de drept din Romania are cu siguranta legatura cu viitoarele alegeri europarlamentare.

In Romania se respecta statul de drept. Toti romanii sunt pentru respectarea legii si a neinterventiei politicului in justitie. Toti romanii sunt pentru incetarea abuzurilor din justitiei. Toti romanii sunt impotriva coruptiei. In acest context, fac public un apel public pentru intreaga Europa: incetati presiunile pe justitia din Romania! Aplicati si in tarile dumneavoastra tratamentul pe care il aplicati Romaniei. Romania merita mai mult! Romanii merita sa fie reprezentati de patrioti in urmatorul Parlament European, s-au saturat de cei care–si denigreaza tara!", a declarat Gabriela Zoana, potrivit Stiripesurse.ro.