Europarlamentarul Maria Grapini i-a spus comisarului european pentru justitie, Vera Jourova, ca reproseaza Romaniei lucruri fara argumente.



"Esecul acestei dezbateri se vede in participare. Suntem 20 de persoane in sala. Recent, domnul Weber a indraznit sa vina in Romania sa ceara oprirea unui proces penal. Ati afectat independenta justitiei in Romania.

PPE, care a declansat aceata analiza, face campanie. Nu ati dat nici macar un exemplu de incalcare a statului de drept. Guvernul Romaniei are succes in presedintia Consiliului UE. Va pare rau?

Ati reprosat Romaniei ca a schimbat un sef de instituie. Acel sef de institutie a facut ravagii in justitie si in vietile oamenilor. Romania nu este Kovesi, Romania este 20 de milioane si va rog sa ii tratati cu respect", a afirmat Grapini, potrivit Stiripesurse.ro.